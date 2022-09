Til bords med Lillelund 16.09.2022

Sådan har jeg det med vinmenuer.

»Det er det, folk drikker,« siger min kollega let bebrejdende til mig, for han synes, man som restaurantanmelder bør tage vinmenuen – også for at vurdere sammensætningen af mad og vin.

Jeg finder oftest, det er en ret marginal betragtning dette med vinen og maden. Der er så mange ting, der spiller ind. Og desuden er det jo en Pandoras æske af personlige præferencer og unødige diskussioner.

Som anmelder kan man få mindst lige så meget ud af at se, hvad der sker, hvis man bestiller fra kortet, fordi restauranten ofte ikke er forberedt på det og måske slet ikke har vinen, netop fordi de fleste restaurantgæster vælger vinmenuen. Måske også for at slippe for at skulle tage stilling til vinen.