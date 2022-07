Til bords med Lillelund 15.07.2022

De smager jo godt, når nogle andre har pillet dem. Han fik ikke at vide, hvad det kostede, spurgte heller ikke, for det gør man jo ikke, men da regningen kom, var der lagt 100 kr. ovenpå. Tillæg for fjordrejer.

Sikkert rimeligt nok, men også meget for et stykke, der koster 150 kr.

Min ven overlever jo nok, det gør jeg også selv i den situation, men der er noget principielt i sagen. De kunne vel lige have nævnt det? For man bryder sig jo ikke om at spørge …

Den legendariske (jo!) vært Jan Restorff på Søllerød Kro har et system, hvormed han viser en gæst et vinkort og via en lille seddel i virkeligheden viser den glade giver et prisniveau, som han eller hun så kan nikke til. Sådan får han diskret stillet spørgsmålet: Hvad må vinen koste? – uden at stille det højt og tydeligt, for selv om næsten alle har en idé om netop det, bryder man sig ikke altid om at sige det højt.