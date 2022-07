Til bords med Lillelund 08.07.2022

I brugsen købte jeg et glas Hirtshals Sild – ikke de billigste, men jo dog en del billigere end fiskehandlerens og altså bredt tilgængelige.

Fra min smagning af nogle Alsace-vine havde jeg nogle rester fra Albert Boxler. Hans vine er regelrette, elegante, eksemplariske; lidt for elegante og eksemplariske til formålet. De faldt simpelthen sammen i mødet med silden.

Den røgede sild klarede det fint med Gewürz’en, og i det hele taget er røget sild jo ikke problemet, men den syrerige marinade. Den stegte sild var domineret af sennep, og det gik også okay, men problemet var især den marinerede sild; den skulle druknes i karrysalat for at du til noget, for når først karryen tog over …

Jeg fremskaffede selvfølgelig også Weinbachs Gewürztraminer Cuvée Théo 2018 (275 kr. (v. 6 fl. hos Philipson)). Den mener producenten selv er den helt rigtige til sild og tja … Den kan med sine karakteristiske fede, krydrede og let pikante karakter klare meget, men det er langtfra noget perfekt match.

Så vil jeg hellere sætte karrysilden på bordet og drikke Pinot Gris Clos des Capucins 2019 (250 kr. (v. 6 fl. hos Philipson)), for karry og pinot gris kan noget sammen – om så karrysilden kommer fra fiskehandleren eller fra supermarkedet.

Men så er vi selvfølgelig ude på kanten af genren vin og sild.

Konklusion? Det går – men kun nogle gange og kun lige akkurat. Indrømmet, til sidst blev jeg træt af det. Jeg vil hellere ha’ en Star. Og et glas brændevin.

