Til bords med Lillelund 10.06.2022

Det vil de ikke altid. Jeg møder tit forargelse over, at denne eller hin vin kan være så dyr. Er den virkelig det værd, spørger folk om en vin til 50.000 kr. Jeg vil gerne frabede mig at skulle stå på mål for prisdannelsen i et frit marked. Og at skulle forholde mig til så filosofiske spørgsmål som værdi kontra pris.

Markedet taler. Meursault-vinene fra Arnaud Ente, f.eks., er vel tidoblet i pris over de senere år. De er ikke blevet ti gange så gode af at ligge i flasken, men flere har fået øje på kvaliteten, mange meget rige folk vil have dem, og de forefindes kun i begrænset antal. Derfor stiger prisen, og det kan jeg jo ikke gøre for. Eller gør noget ved, lige så lidt som jeg kan påvirke priserne på ejerlejligheder i København.

Jeg må nøjes med at sukke, når mine yndlingsvine bliver så dyre, at jeg må afstå fra dem, fordi jeg er prized out. Som de siger i USA.