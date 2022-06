Til bords med Lillelund 03.06.2022

Trestjernet Michelinmad – uden kød

Ugens restaurant. Geranium, der ligger lige ved Parken i København, er Danmarks første trestjernede restaurant, og det vakte en del opsigt, da de afsværgede kødet – køkkenchef Rasmus Kofoed spiser ikke selv kød.

Man savner det imidlertid ikke, og sensationen er da også så som så; i forhold til det gamle Geranium er der vel fjernet, hvad der svarer til en kvart vagtel fra menuen. Det var aldrig nogen bøfrestaurant, men den er stadig helt i toppen. Læs vores nye anmeldelse af Geranium her, og begynd så at spare de 5.000-6.000 kr. sammen, det koster at spise der.

Bliver det rosésommer?

Ugen vin. Hver sommer holder vinhandleren vejret og kigger på vejrudsigten. Bliver det en rosésommer? Rosé sælger ikke i regnvejr, så enkelt er det, men når Solen skinner for alvor, bæller vi det fra morgen til aften, fordi det signalerer ferie.

Og nej, rosé er ikke en blanding af rød og hvid – det må man ikke i EU, bortset fra i Champagne. Rosé kan sagtens være en seriøs vin, tro endelig ikke andet.

Min kollega Morten Bundgaard har smagt på en lang række af dem i denne uge. Få det store roséoverblik her.

Hellere for kold eller for varm

Tips. Nu kommer sommeren snart, og spørgsmålet om vinens temperatur bliver endnu mere aktuelt i varmen – medmindre man da er fuldstændig ligeglad, hvad man ikke bør være. Vinens temperatur er helt afgørende for nydelsen, og hovedreglen i sommervarmen er: hellere for kold end for varm.

Også rødvinen holder af en tur i isspanden, når Solen bager. Hvis man tror, jeg overdriver, så prøv selv at smage et glas kølig vin (f.eks. en beaujolais) mod et tilsvarende glas, der har stået i Solen!

I eftermiddag er det i øvrigt muligt at høre Palle Weis og mig drikke Michel Arcelains Beaune Siserpe i årgangene 2000, 2006, 2007, 2016, 2017, 2018 og 2019 i denne uges udgave af podcasten Hvad drikker Lillelund.

God weekend.