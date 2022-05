Til bords med Lillelund 27.05.2022

Ny restaurant kombinerer japansk og italiensk

Ugens restaurant. Det vrimler med nye bistroer overalt, men Levi, der ligger i Ny Østergade i det indre København med udsigt til Det Elektriske Hjørne, skiller sig alligevel ud som noget særligt.

Køkkenet er japansk-italiensk, og hvis man vil vide, hvad det går ud på, er man næsten nødt til at besøge stedet. Hold øje med Jesper Boelskifte, som måske selv er på gulvet, hvis han ikke har travlt med at bestige bjerge.

Han har grundlagt stedet (og er i øvrigt en af mændene bag MASH) og er en af Danmarks absolut dygtigste sommelierer. Mange af vinene kommer fra hans private samling, og der er gode køb at gøre, for den, der forstår at finde dem.

Prix fixe i New York

Ugens tip. Toprestauranter er dyre, hvis man skal spise der for alvor. Det er Levi også, men mindre end det store udtræk kan jo gøre det, hvis restauranten tillader det. Det gør Levi. Når jeg er i New York, spiser jeg tit en prix fixe frokost og drikker et enkelt glas i baren på nogle de dyre steder – bare for at se dem og være der et par timer. Det kan gøres for anderledes små penge, og så har man da prøvet det. Lidt, i hvert fald.

God weekend.