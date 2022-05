Til bords med Lillelund 20.05.2022

De skænkes fra gigantiske flasker som åbnes under stort ståhej og skænkes via sindrige ophængningssystemer. Flaskestørrelserne har navne som Balthazar (16 flasker) eller Nebuchadnezzar (20 flasker), og det er alt sammen vældigt underholdende og interessant at smage fra de store flasker, som udvikler sig væsentligt langsommere end de små. I år smagte vi den samme vin fra to forskellige formater, og der var tydeligt forskel – vinen fra den store flaske var ikke nær så langt fremme.

Store flasker har naturligvis gennem årene affødt en del onkelvittigheder som den om, at en magnumflaske er en passende flaske til frokost for to personer – hvis den ene ikke drikker. Sandt er det imidlertid, at magnumformatet er optimalt til lagring af vin. I magnumformatet udvikler vinen sig hverken for langsomt eller for hurtigt, og når vinen er klar, skal man bare finde nogen at dele flasken med.

Ugens tip: Ikke kun frugtsaft

Hvis man ikke selv har en pålidelig vinkælder med fugtighed og konstant temperatur, og hvis man ikke har plads eller råd til et vinskab, kan man holde lidt øje med vinhandlernes tilbud. Mange gange kan man finde vine med en vis alder, som har fundet den ro og harmoni, som helt unge vine savner. De er kort sagt blevet til vin snarere end frugtsaft. Men det kræver selvfølgelig, at forhandleren er seriøs og opbevarer vinen korrekt – det kan man roligt spørge til.

