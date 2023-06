Schacht viser vej 30.06.2023

For få år siden havde mere end 90 pct. af alle nye solgte biler herhjemme manuelt gear, mens det nu ikke engang er 20 pct.

Som bilentusiast kan jeg ikke undgå at føle en vis form for tristesse. Automatgear får mig til at gabe af kedsomhed. Ja, det er sandt, at moderne automatgear er blevet bedre og hurtigere til at skifte gear uden min indblanding.

Men det fjerner også en væsentlig del af den mekaniske forbindelse mellem fører og køretøj, der gør kørslen til en sanseoplevelse. Det er den magiske dans mellem gearstang og kobling, der giver mig følelsen af at mestre køretøjet.

Enhver nybegynder kan køre en bil med automatgear, mens de færreste forstår kunsten og glæden ved at mestre det manuelle.