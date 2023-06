Schacht viser vej 16.06.2023

Store stykantal er lig med rentabilitet, og det er hovedproblemet med åbne biler. Derfor er cabrioleter også blevet gradvist udfaset hos de store mainstreambilproducenter, mens det hovedsageligt er premiummærkerne, der holder fast. Men måske er der håb forude.

Elektriske drivlinjer har utallige fordele, som cabrioleter kan nyde godt af. Den lydløse drift i en elbil åbner for, at naturens lyde kan trænge ind i kabinen i stedet for motorstøj. Derudover bidrager deres konstruktion med en batteriramme til at stive konstruktionen op, hvilket især kommer cabrioleter til gode.

Samtidig er elbilens ulemper, såsom kort rækkevidde på motorveje eller om vinteren, ikke særlig betydningsfulde for denne type køretøj, da de færreste kører ret langt.

Det gør den nye Mini Cooper Electric bestemt heller ikke, men bilen, der kun fremstilles i 1.000 eksemplarer, har allerede vist klassikerpotentiale.

Men pas på, for cabrioletoplevelsen er ikke uden farer. Du kan ende med at have flere insekter i munden, end du nogensinde troede var muligt. At få håret til at se præsentabelt ud efter en cabriolettur kan være en umulig opgave. Og hvis du har glemt at bruge solcreme, kan du ende med at ligne en hummer.

Så giv mig et øjeblik, mens jeg finder mine solbriller, leder efter en kæmpe bøtte solcreme og for resten også en åben vogn.