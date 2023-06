Schacht viser vej 09.06.2023

Elbiler har ofte et højt moment til rådighed fra starten, og dette moment overføres mere effektivt til vejoverfladen gennem baghjulene. Baghjulstræk giver bedre trækkraft, især under acceleration, da bilens vægt skifter mod bagenden og forbedrer vejgrebet.

Og så er der den herlige opdeling, hvor de forreste hjul er ansvarlige for styringen, mens de bageste hjul leverer kraften. Behøver jeg sige mere?

I dag har omkring halvdelen af elbilerne baghjulstræk, og det vil blive mere udbredt. Fordelen er, at man får mere plads foran, hvor man kan placere varmepumper eller ladeenheder. Det giver også mulighed for at gøre kabinen større eller indbygge et ”frunk”, det forreste bagagerum, der giver bilen endnu flere egenskaber.

Den sidste Volvo-model med baghjulstræk var S90 for 25 år siden. Men nu er vi i 2023, og Volvo bringer baghjulstrækket tilbage og denne gang elektrisk. Volvo 940 stationcar blev næsten lige så legendarisk som sin forgænger, 240 stationcar, ikke mindst fordi den var den sidste Volvo-model med baghjulstræk (sammen med S90/V90-serien).

Så nu er det tid til at byde den gode, gamle baghjulstrækker velkommen tilbage. Og vi slipper i hvert fald for at putte sandsække i bagagerummet om vinteren for at skabe mere vægt og dermed trækkraft på hjulene, som min far gjorde det i sin Ford Taunus i starten af 1980’erne.