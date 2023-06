Schacht viser vej 02.06.2023

For et årti eller to siden ville jeg nok alligevel have været mere nedtrykt over nyheden om, at Lotus var blevet overtaget af kinesiske ejere for at producere SUV’er, sedaner og crossovere.

Men meget er sket siden da, og det er givetvis den eneste vej frem. Selv om Colin Chapman nok ville rotere i graven med 8.000 omdrejninger i minutter ved tanken om elektriske SUV’er, så er der masser af gode grunde til, at det kan blive en succes.

Først og fremmest er der Porsche-eksemplet. Det tyske firma fra Stuttgart har kun råd til at bygge sine luksuriøse sportsvogne, konkurrere på allerhøjeste niveau og pleje sit ry som producent af performancebiler, fordi det også producerer et stort antal SUV’er. På trods af at rettroende Porsche-fans givetvis havde håbet, at grise kunne flyve, før man ville lave en SUV.

Der er andre beviser på, hvorfor det kan blive godt. Og det kommer fra ejeren i Kina, Geely, der købte Lotus i 2017. Dette ekstraordinære firma, som er ledet af den endnu mere ekstraordinære, visionære Li Shufu, der har vist med sin ledelse af bl.a. Volvo og Polestar, at han er fantastisk til at bevare arv og omdømme, samtidig med at firmaet udvider og forbedrer sine forretninger i stor stil.