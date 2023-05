Schacht viser vej 26.05.2023

Og så er der alle de andre hændelser, som kan være svære at begribe, hvis de ikke lige var optaget på en harddisk: Et dashcam i Rusland fangede det dramatiske øjeblik, hvor en meteor eksploderede over byen Tjeljabinsk.

Optagelsen viser den intense lysstyrke og den efterfølgende chokbølge, der forårsagede skader og kvæstelser i området.

Et dashcam i Californien, USA, indrammede et øjeblik, hvor et lille fly styrtede ned på en motorvej. Optagelsen viser flyet, der mister højde og rammer motorvejen, hvilket skaber en voldsom ulykke. Mirakuløst overlevede både piloten og føreren af den bil, som flyet ramte.

Et bilkamera i Japan fangede et sjældent fænomen kendt som en ”superbolide”. Optagelsen viser en kæmpe ildkugle, der krydser himlen og efterlader et spektakulært lysende spor bag sig.

Tesla er kendt for at have indbyggede dashcams i bilerne. Mærket bruger faktisk de eksisterende kameraer i bilen til at registrere og optage kørslen, men også andre producenter kan levere det som ekstraudstyr.

Hvem ved, måske ender du med at fange internettets næste store hitvideo.