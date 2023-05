Schacht viser vej 19.05.2023

Den nye MG Cyberster er således skabt for at bringe mærket tilbage til dets glorværdige fortid. Endelig føles MG respektabel igen. Med Cyberster-roadsteren på vej til produktion kan alt ændre sig, selvom vi lige nu har begrænset viden om bilens tekniske specifikationer udover, at den er elektrisk og ”højtydende”.

Konceptbilen, der har været forbillede for den endelige udgave, giver dog indblik i ambitionerne. Den kører fra 0-100 km/t på under fire sekunder, hvilket skal opnås ved hjælp af mærkets egne batteri- og motorløsninger: to elmotorer, én til hver aksel, og et batteri, der forventes at give bilen en rækkevidde på lidt under 500 km. Der er også snak om en billigere variant med baghjulstræk.

MG ser endda ud til at overhale selveste Tesla. Alle forventede, at Tesla ville være først med deres ”nye” Roadster, som blev annonceret tilbage i 2017. Men mens vi stadig venter på Teslas åbne sportsvogn, kommer MG altså kørende i overhalingssporet.

Desværre bliver bilerne sandsynligvis ikke billige. MG har angivet, at prisen vil starte ved 50.000 engelske pund, hvilket svarer til cirka en halv million danske kr. Til gengæld får den saksedøre – det havde originalerne ikke.

Intet weekendbrev uden en lille historielektion. Den kommer her.

MG-navnet har sin oprindelse i ”Morris Garages”, som var en Morris-forhandler i Oxford og begyndte at producere sportslige versioner baseret på Morris-teknologi helt tilbage i 1924.

I løbet af sin stolte historie har mærket skiftet ejer adskillige gange. MG Cars blev fusioneret med Austin i 1952, og sammen blev de til det legendariske British Motor Corporation Limited (BMC). Senere, i 1968, blev BMC yderligere integreret i det enorme British Leyland Motor Corporation (BLMC).

Da de fleste bilproducenter under British Leyland blev nedlagt i 1986, gennemgik selskabet en omstrukturering og blev omdøbt til Rover Group, senere omdøbt til MG Rover. Historien er kuriøs, for MG har sågar været ejet af BMW fra 1994-2000. Tyskerne skulle dog ikke nyde noget alligevel, og afhændede mærket til engelske ejere igen.