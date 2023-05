Schacht viser vej 12.05.2023

Det er nemlig således, at Lancia ikke har solgt nye biler i Danmark i mere end to årtier. Men selv om det er let at tro, at Lancia for længst har lukket og slukket og sagt ”arrivederci” for altid, er det faktisk ikke tilfældet.

Det italienske mærke lever nemlig stadig, selv om det har haft en usædvanligt stille tilværelse i de seneste år. Faktisk bliver der kun fremstillet én model, Ypsilon, og den er utroligt nok også kun tilgængelig på ét marked, i hjemlandet, selvfølgelig.

Lancia kæmper for at overleve i en tid, hvor bilindustrien er under forandring, men en placering i den enorme Stellantis-koncern, hvor de store mærker er Citroën, Opel og Peugeot, giver alligevel mulighed for nyt Lancia-liv.