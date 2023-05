Schacht viser vej 05.05.2023

Audi e-tron er udstyret med to små og smalle arme med indbyggede kameraer. Billederne fra kameraerne vises på en højopløst skærm øverst på dørkarmen, lige under hvor man normalt kigger ud på sidespejlet.

Det medførte nogle nær-påkørsler med andre biler, for det tager lang tid at vænne sig til, at det billede, jeg leder efter, faktisk vises på skærmen et par grader under, hvor jeg normalt kigger.

At kigge i spejle er dybt forankret i mine kørevaner. De andre mærkers systemer er ikke meget bedre. Honda e, den lille elbil med den helt elendige rækkevidde, fås slet ikke med almindelige sidespejle.

Hyundai Ioniq 5 og den helt nye Ioniq 6 kan nu også udstyres med kameraer og skærme i stedet for sidespejle. Også i Japan mener de, at europæerne vil være vilde med digitale spejle, der nu også kan fås til den nye Lexus ES. Det er det værste eksempel af dem alle, for skærmen ligner ærligt talt noget, der kunne være hentet i T. Hansen. I en luksusbil.

På den anden side er der ingen tvivl om, at naboerne vil blive imponeret over teknologien, der giver f.eks. en Audi e-tron et udseende som en futuristisk konceptbil. Dog næppe et argument for at fjerne de nok klodsede, men effektive ”ører” på bilerne.