Schacht viser vej 28.04.2023

»Start, you vicious bastard! Come on! Oh, my God! I’m warning you, if you don’t start ...! I’ll count to three: 1 ... 2 ... 3, right, that’s it! I’ve had enough …«

Den første bil med stemmestyring blev lanceret af General Motors med den elektriske bil EV1 i slutningen af 1990’erne. Systemet tillod føreren at styre funktioner som klimakontrol og navigation ved hjælp af stemmekommandoer.

Hvad angår systemets effektivitet, var det relativt primitivt sammenlignet med moderne stemmestyringssystemer, der findes i biler i dag. Det var meget begrænset i sit ordforråd og kunne kun genkende nogle få, specifikke kommandoer. Men på det tidspunkt blev det betragtet som banebrydende teknologi og banede vejen for yderligere udvikling.