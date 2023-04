Schacht viser vej 21.04.2023

Da den første generation kom for en snes år siden, havde Porsche-fans forinden proklameret, at grise ville kunne flyve, før det hæderkronede tyske bilmærke ville lancere en SUV. Bilen kom dog alligevel og er blevet så stor en succes, at tvivlerne for længst er blevet stille. Cayenne, som især dengang lignede en 911, der var blevet stopfodret med bagepulver, har genereret så store overskud, at der er blevet råd til at producere de mere respekterede sportsvogne også.

Men i denne uge skete der noget vildt med den store SUV. Selv om første generations noget klodsede design lignede et peberkorn i øjet på alle os, der beundrede de klassiske linjer på en 911, ser det helt nye facelift helt almindeligt ud. Ja, nærmest elegant.