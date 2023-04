Schacht viser vej 07.04.2013

Hvad kan der være af gyldig begrundelse for, at en femsædet (eller endda syvsædet) bil skal være så hurtig? Det fodrer selvfølgelig kulten af følgere, der er besatte af sådanne ting, men hvis du stopper op og reflekterer over konsekvenserne af det, hvem vil så ikke konkludere, at en familiebil, der er hurtigere end Max Verstappen eller Kevin Magnussen fra startlinjen, er gået lidt for vidt?

Jeg er klar over ironien ved, at jeg sidder og skriver disse linjer – især da jeg selv har været med til at sætte de store overskrifter på, når jeg har testet endnu en absurd hurtig elbil, men det bliver nødt til at stoppe nu.

Jeg er stadig betaget af bilproducenter, der udfordrer vores forståelse af, hvad biler skal være. Men medmindre vores kørefærdigheder forbedres kollektivt i samme tempo som bilernes hastighed, er afstanden mellem os og bilerne ganske enkelt for stor.

Vær i øvrigt også opmærksom på, at acceleration kan have en bivirkning − man kan ende med at få det decideret dårligt, og ikke mindst passagererne i lynhurtige biler kan lynhurtigt blive køresyge. Og det værste: Faren for at miste kørekortet og bilen er altid til stede og ganske overhængende.