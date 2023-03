Schacht viser vej 31.03.2023

SsangYong gik således konkurs sidste år og endte med at blive opkøbt af industrikæmpen KG Group – et sydkoreansk konglomerat med enorme økonomiske muskler, som ejer en lang række selskaber inden for bl.a. stålindustri, kemikalier, mediebranchen, finansteknologi, retail, vedvarende energi og logistik. De nye ejere lancerer nu bilmærket i en helt ny skikkelse, må man forstå.

Og det fik mig til at tænke på den kulørte historik.

I 1997 etablerede SsangYong Motor Danmark A/S sig og introducerede sit firehjulstrukne køretøj, der mindede om en Toyota Landcruiser. Modellen bar navnet Musso og var konstrueret af koreanske ingeniører på et Isuzu Trooper-chassis. For at skabe sin egen stil havde SsangYong allieret sig med en britisk designer, og hele drivlinjen, herunder motor, gearkasse og transmission, blev leveret af Mercedes-Benz, som man havde et samarbejde med.