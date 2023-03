Schacht viser vej 03.03.2023

Ny VW er dyr, rigtig dyr

Ugens anmeldelse. Selv om den nye topmodel af Cupra Born har segmentets største batteri, som sikrer den længste rækkevidde i klassen, er bilen nu under et voldsomt pres som følge af den seneste prisnedsættelse fra Tesla, viser min test, som du kan læse her. Bilen giver ellers mest mulig rækkevidde for pengene, men er den overhovedet et godt køb?