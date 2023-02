Schacht viser vej 24.02.2023

Er dyrt lig med dejligt?

Ugens testbil. Der er dem, som vil argumentere for, at Mercedes EQE 53 er et perfekt eksempel på overskudssamfundet - et decideret unødigt, utroligt udslag af rigdom, og de vil nok også sige, at vognen slet ikke giver mening i en Mercedes-Benz-line-up, der allerede indeholder adskillige udgaver af EQE, hvor flere har enorme kræfter. Det har de jo fuldstændig ret i og så alligevel ikke.

Traditionelle bilentusiaster er ikke bilens målgruppe og har aldrig været det.

Nej, Mercedes-AMG er til de kunder, der forventer, at det bedste også er det dyreste, og ganske enkelt går ind til forhandleren og spørger: ”Hvad er den bedste bil, du har?”. Salgspersonen peger på AMG, og kunden siger så: ”Fint. Jeg tager den.”

Jeg har faktisk haft bilen for to uger siden, men skæbnen ville, at Mercedes tilbød mig bilen nogle dage i denne uge også. Og det giver flere muligheder for at overveje mine ord, inden jeg fælder dom over, om den første fuldt elektriske AMG i denne klasse giver mening.