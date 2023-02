Schacht viser vej 17.02.2023

Allerede i 1970’erne forsøgte Fiat sig med en 127 Fiorucci, navngivet efter et italiensk modefirma. Fiorucci-modellen kunne prale af stereoradio med båndspiller og fire højttalere samt diverse tasker i bagagerummet.

Kniber det med salget, kan man også slå lidt på danskernes hang til rødvin som i midten af 1980’erne, da beaujolais-bølgen skyllede ind over grænsen. En ny årgang skulle partout hentes til Danmark så hurtigt som muligt, og her stillede Citroën så BX-modeller til rådighed for selveste Thorkild Thyrring, og man kaldte den lille AX‘er for Beaujolais.

At den helt nye årgang af vinen nærmest var udrikkelig, betød ikke så meget dengang.

Markedsføring er sidenhen blevet lidt mere kompleks. BIlfirmaerne knytter sig nu i højere grad op på budskaber, de gerne vil identificeres med, eller som matcher deres værdier. Det skal være ægte, ellers virker det påklistret.

Her begyndte Peugeot allerede nogle år efter med en 206 Roland Garros, opkaldt efter det berømte tennisanlæg uden for Paris. Volvo har dog taget synergien til nye højder ved at sponsere den verdensomspændende sejlads Volvo Ocean Race, der synes at matche mærkets forkærlighed for robuste biler, der også klarer en tur ud i naturen.