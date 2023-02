Schacht viser vej 10.01.2023

Nu gentager historien sig så. Ford skal lave en hybridmotor med Red Bull, og amerikanerne skal især fokusere på den avancerede elmotor, der skal levere hele 350 kW alene.

Altså næsten 500 hk. Det er mere end det dobbelte af, hvad den lille elmotor i dagens F1-racerbiler kan præstere. Dertil kommer den sekscylindrede forbrændingsmotor, der klarer omtrent samme effekt.

Men tilbage til nutiden, for her kender vi jo i princippet allerede historien om sidste års sæson.

Den femte udgave af serien vil dermed vise, hvordan Red Bull formår at vende en svær start til en suveræn sejr i både kører- og konstruktørmesterskabet.

For danskerne er der en ekstra god grund til at følge med, da 2022-sæsonen jo netop var året, hvor Kevin Magnussen gjorde et helt uventet comeback i de firhjulede raketter, der yder op mod 1.000 hestekræfter. Og så kørte han sig jo til en sensationel pole position i det brasilianske grandprix.

Den nye sæson kan måske også vise nye sider af den elendige sæsonstart, der prægede Mercedes-kampagnen i de første mange løb.

I sidste sæson dominerede den hollandske kører Max Verstappen, da han vandt sin anden verdensmesterskabstitel i træk, mens hans Red Bull-hold tog sin første konstruktørtitel siden 2013.

Max Verstappen er med i Netflix-serien igen, efter at den dobbelte verdensmester i et stykke tid nægtede at samarbejde på grund af skabernes lidt for kreative redigering.

Serien har således længe delt vandene blandt F1-fans.

Godt nok leger dokumentaren nærmest fluen på væggen hos de forskellige team, men kritikken går på, at persongalleriet ofte bliver lidt Hollywood-agtigt, så Netflix understreger stridigheder og kontroverser, selv om det hele altid ender lykkeligt alligevel, da man ikke vil gøre nogen til syndebukke.

Streamingplatformen har allerede delt et smugkig gennem en kort teaser. Det ser ikke kedeligt ud. Grib popcornene!