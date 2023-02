Schacht viser vej 03.02.2023

Martin Eberhard forlod firmaet ganske hurtigt, og Tesla var ved at løbe tør for kontanter. På et tidspunkt købte Daimler, der i dag hedder Mercedes-Benz, 10 pct. af aktierne i det californiske projekt. En blåstempling af Tesla, som man ikke skal undervurdere, og den tyske gigant fortryder givetvis, at man solgte aktierne igen.

I dag kender vi alle Teslas modeller, men den sorte Tesla Roadster er den vigtigste. Få år efter fulgte Model S, der for alvor fik jorden til at skælve under konkurrenterne, for slet ikke at tale om Model 3 og Y.

Har du fået lyst til at eje en Tesla Roadster, er jeg desværre budbringer af dårlige nyheder. Bilen er i dag så eftertragtet, at den billigste af 11 biler til salg på Europas største brugtbilsite, mobile.de, koster 800.000 kr. uden afgift. I kraft af den karismatiske Musk, masser af hype, accelerationer som en raket og et begrænset antal på 2.500 biler er Tesla Roadster allerede i dag blevet en klassiker.

Hvordan en Roadster så kører?

Mens accelerationen er en sportsvogn værdig, er resten af køreoplevelsen ikke på sportsvognsniveau. Bremserne kan kun lige kapere den høje vægt, og svingegenskaberne er langtfra på niveau med andre sportsvogne. Når du ser et sving og vil bremse, så skal der virkelig trædes til på pedalen.