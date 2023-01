Schacht viser vej 27.01.2023

Hans blyant nåede således at tegne på snart sagt alle koncernens biler, inden turen gik til Sverige.

Volvos salg havde for år tilbage samme kurs som det legendariske kongeskib ”Wasa”: ret nedad mod bunden. Vi er pisket til at lave noget unikt, erkendte ledelsen og satte Thomas Ingenlath i spidsen for at lave noget helt nyt og ikke mindst tidløst design.

I 2012 blev han derfor hentet til Gøteborg, hvor stillingen hed designdirektør hos Volvo, og han gav sig i kast med karrierens største projekt: Skab en helt ny designstil til Volvo.

Allerede året efter viste han den opsigtsvækkende Concept Coupé på det store motorshow i Frankfurt, en nyfortolkning af den klassiske P1800. En vogn så yndefuld, at den nærmest fik de udsendte biljournalister til at ringe hjem til redaktionen med beskeden: ”Ryd forsiden”.

Derefter så vi så XC90, S90, V90, de mindre S60 og V60 for slet ikke at tale om den smukke SUV XC60 og den mindre kønne XC40. Alle modeller kører den dag i dag og ser stadigvæk brandgode ud.

Polestar var tydeligvis en lidt for god mulighed at gå glip af for Ingenlath. Han siger, at det faktisk er en lettelse at være befriet fra historien om et ærværdigt mærke som Volvo. Det giver Polestar mulighed for at være »en smule mere provokerende«.

Det var de senest i denne uge, da man annoncerede, at Polestar 2 går væk fra forhjulstræk, får langt kraftigere elmotorer for større køreglæde, mere saft og kraft i batterierne og dermed markant længere rækkevidde, og så topper man den lige ved at øge ladehastigheden ved lynladerne voldsomt.

Ingenlath bor i Gøteborg, hvor Polestar har sit hovedkvarter i en minimalistisk bygning, der ligner noget fra et Apple-univers.

Netop designet er altafgørende for både manden og bilen.

»Tesla er ikke det eneste selskab, der kan bygge en fantastisk elbil. Mens Tesla leverer tal inden for hurtige accelerationer, vil vi bygge elbiler til bilelskere, der også sætter pris på fantastisk design og klassiske bilegenskaber,« fortalte han mig, da jeg talte med ham sidst.