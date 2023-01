Schacht viser vej 20.01.2023

Og så er der alle de nye mærker, især fra Kina, der havde håb om et hurtigt salg i Danmark. Det bliver uhyggelig svært at se en glorværdig fremtid for mærker som Aiways, BYD, JAC, og hvad de nu hedder alle sammen.

Det gælder i hvert fald om at holde sig vågen, så det ikke går som i ”Tornerose”, hvor den 13. fe kaster en forbandelse over det vakre barn, så hun må sove i 100 år. I bilbranchen kommer det til at få en helt anderledes betydning, for nu er alle nødt til at vågne helt op for at være med.