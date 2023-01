Schacht viser vej 06.01.2023

Med sin kølergrill, der nærmest lyser op som en gravsten i fuldmånens lys, virker den enorme E-HS9 nærmest skræmmende. Som det jo er meningen med den slags køretøjer.

Teknikken er heldigvis mere afvæbnende end det pompøse design, som i øvrigt er tegnet af en kendt englænder. Giles Taylor forlod selveste Rolls-Royce til fordel for en givetvis fed check hos Hongqi.

Man har måske alligevel tænkt, at Hongqi E-HS9 er lige pompøs nok, for designeren har grebet til et gammelt fif. For at give indtryk af, at den kan køre stærkt, er der monteret et bredt metalfelt bag ruderne i bagdøren, så det ser ud, som om bilen er ved at stejle for at komme fremad, selv når den holder stille. Og hvis det fif ikke synes overbevisende, så bare vent til de 551 heste sætter i galop. På 4,9 sekunder er rambukken oppe på 100 km/t.