Schacht viser vej 14.10.2022

Faktisk vandt Fiat næsten altid, hvis mærket stillede op – noget, der senere har givet næring til et sejlivet rygte om gratis Barolo til datidens jurymedlemmer, sponseret af italienerne …

Kan et bagsæde vinde Årets Bil? Kynikere har ikke været sene til at undre sig over, at den ellers gennemsnitlige Honda Jazz blev Årets Bil 2009. Men et magisk bagsæde, nøjsomme motorer og fair priser sikrede altså titlen. Og Jazz er et godt eksempel på, at Årets Bil også helst skal ramme tidsånden.

Citroën GS var nærmest forud for sin tid, da den vandt i 1971 − bl.a. med væskeaffjedring.

Værdi for pengene er normalt det vigtigste parameter, når juryen skal finde sin favorit. Men i 1986 var sikkerheden i højsædet, da den nye Ford Scorpio kom, så og sejrede. Den vandt ikke mindst pga. sine blokeringsfrie bremser, som var standard − en sensation dengang. Scorpio var udbredt som politibil, og tidligere statsminister Poul Schlüter havde også en.

I 2006 vandt Seat, da den nye Leon trådte ind på scenen med solid VW-teknik og et lækkert design.

Feltets smukkeste bil kan til gengæld kun være Alfa Romeo 156, som løb med 1998-titlen. Linjerne holder fuldt ud den dag i dag.

Blandt de knap så heldige er Simca 1307/1308, en rigtig pæn og praktisk bil, der passede til tiden i 1976. Efter ganske få år viste det sig, at bilerne rustede som olietønder.

Meget er der sket. Men bemærk også, at hele det basale princip med en forbrændingsmotor som drivkraft − det er der ikke rokket ved. Eller, nå ja.

De seneste tre år er det en elbil, der er blevet Årets Bil i Danmark. Først Tesla Model 3, så VW ID.3 og sidste år den fremragende Ioniq 5, der er blevet så populær, at der er et til to års ventetid på den.

Mon ikke også, at årets vinderbil kommer til at køre på rent el. Vinderen kåres den 30. november.