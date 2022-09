Schacht viser vej 16.09.2022

Det er jo lige meget, når man lader derhjemme over natten, men den langmodige ladetid fjerner ethvert incitament til at lade, hvis du har et ærinde og spotter en ladestander.

Derfor viser erfaringen da også, at flere, især firmabilister, ikke altid er lige gode til at få strøm på batteriet. Og så ender man med at køre rundt i en teknisk yderst kompliceret bil til ingen verdens nytte. Præcis som min kammerat.