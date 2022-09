Schacht viser vej 09.09.2022

Det paradoksale for især Skoda var, at motorpressen altid var kritisk over for den ringe kvalitet, men også de mangelfulde køreegenskaber. Det afholdt dog ikke kunderne fra at købe.

Selv om konstruktionen med hækmotor og pendul-hjulophæng gjorde datidens Skodaer til en prøvelse, var danskerne ligeglade, hvilket komikerne Haugaard og Nørbygaard gjorde sig så lystige over, at Skoda-vitserne blev en landeplage.