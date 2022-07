Schacht viser vej 29.07.2022

Da Volvo udtænkte idéen til sin første herregårdsvogn for 60 år siden, fandtes der næppe en mere praktisk bil. Som tiden er gået, er herregårdsvognen også blevet en truet art, for Volvos kommende elbiler vil være udformet som SUV’er. Dog har Volvo fortalt sine forhandlere, at man arbejder på to nye »stationcar-agtige modeller«, men de vil få en radikalt anderledes fremtoning end i dag. Måske der alligevel er et lille håb …

Volkswagen har også bekræftet, at den nye ID.7 kommer som stationcar, og Audi er ved at lægge sidste hånd på en A6 Avant, ligesom Peugeot 308 anduver som fuldt elektrisk stationcar næste år.

Måske de få nye modeller igen vil få familier til at vende vrangen ud på tegnebøgerne, men stationcarudvalget bliver aldrig det samme igen.