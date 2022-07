Schacht viser vej 15.07.2022

Audi 80 var jo forløber for de tusindvis af A4-modeller, som er solgt herhjemme i tidens løb. Den vandt dommernes hjerter, fordi bilen var spydspids for en stribe vigtige modeller såsom den første Passat-generation, der blev lanceret på næsten samme tid, og såmænd også Audi 50/VW Polo − og senere VW Golf − der var bygget op efter de samme grundprincipper og for alvor gjorde op med årtiers næsten religiøs sværgen til de luftkølede hækboksermotorer i VW-hjembyen, Wolfsburg.

Selvfølgelig var min Audi også godt rusten, for det var alle ældre biler dengang, og jeg brugte mange stunder med spartelmasse og grøn maling for at få sidepanelerne til at tage sig nogenlunde ud.

Prisen var i øvrigt 42.139 kr. i 1973, da min farfar købte den, men desværre slog Audien sit uigenkaldeligt sidste stempelslag, da jeg skrottede den, blot to år efter at jeg havde fået den. Det første job kaldte − som biljournalist – og adgangen til helt nye testbiler var alt for fristende.