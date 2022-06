Schacht viser vej 01.07.2022

Forleden så jeg et par gamle Hyundai Accent og Kia Cerato, der mindede mig om, at det ikke altid har været en selvfølge med elegance fra de koreanske bilmærker. Slet ikke. Attituden var mere morfar end Morten Moderne, men der var noget befriende ærligt over de første sydkoreanske biler. Hvad du ser, er, hvad du fik: en indkøbsvogn til det daglige slid. Et perfekt pendlerværktøj til job og børnepasning, shopping i supermarkedet og besøg på genbrugsstationen med trailer på jydekrogen. Det var bare ikke nok længere.

At det er fortid, har en tysker det store ansvar for. I 2006 besluttede Kia sig nemlig for, at det skulle være slut med discountdesign og goddag til en formgivning, der talte til følelserne.