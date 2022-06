Schacht viser vej 17.06 2022

Desværre er der ikke så mange nye åbne biler, som er til at betale. Bilfabrikkerne dropper i stigende grad biltypen, fordi de ser et mere sikkert afkast ved at producere SUV-modeller.

Det er synd og skam.

Man bliver nemlig i godt humør af at køre åben bil. Måske endda en bedre bilist. Man slapper af, giver plads, tager sig tid og nyder bare turen.

Gerne langsomt, for selv med mange hestekræfter og bulder i udstødningsrøret udfolder åbne biler bedst deres magi ved moderat fart derude, hvor vejen slår en bugt. Hvor vinden laver bølger i hveden, og landmanden gøder marken. Pyt med, at det ikke altid lugter af Chanel No 5.