Schacht viser vej 10.06.2022

Udviklingen af en helt særlig bil med letvægtskarrosseri i rustfrit stål, hækmotor og mågevingedørene trak dog ud, og anmelderne var ikke spor begejstrede, da den endelig var klar. For dyr, for langsom og for mærkelig, lød dommen over DeLoreans baby.

Drømmen blev til mareridt, køberne udeblev, og den 19. oktober 1982 blev bilmanden med den vilde fantasi arresteret med over 100 kilo kokain i kufferten. Selv om han fik overbevist dommerne om, at nogle havde plantet kokainen, så han gik fri, ødelagde retssagen bilmærket, der faktisk gik konkurs, mens han ventede på sin dom.

Det er derfor næsten rendyrket ondskab, at bilen opnåede global berømmelse i Hollywood og det meste af verden bare to år senere.