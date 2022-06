Schacht viser vej 03.06.2022

Ny tysker lader meget hurtigere

Ugens testbil. Salget af nye biler er fyldt med elektroner, og en de mest populære elbiler i Danmark er Volkswagens ID.4. Den er netop kommet på det danske marked i en ændret udgave kaldet ID.5, og Volkswagen kalder den en symbiose af SUV og coupé. Nu har jeg jo allerede harceleret over den mærkelige hybridtype, så her skal jeg især bemærke, at den faktisk ser godt ud. Det store shownummer er dog en generel opdatering af ladeevnen. Især i udgaven med baghjulstræk og det store batteri: Her har jeg lige fundet ud af, at den nu lader fra 10-80 pct. på 28 minutter i stedet for 39 minutter ved en lynlader. Det er ikke så ringe for klassen.