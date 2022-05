Schacht viser vej 27.05.2022

Det er mange år siden, at den var formet som et rugbrød. Alligevel hænger navnet ved modellen, som nærmest fik ikonstatus allerede fra første generation med luftkølet boksermotor og baghjulstræk i 1950.

En herre ved navn Ben Pon, racerkører og hollandsk VW-importør, ville have glædet sig over, at bilen igen er i vælten. Det var faktisk ham, der i slutningen af 1940’erne fik idéen til en bil, der kunne var mere talentfuld end gennemsnittet.

Første generation kom som kassebil, minibus og som ladvogn med dobbeltkabine, campingbus og den legendariske sambabus med 23 ruder og plads til ni personer. Den er i dag den mest eftertragtede og kan let koste et stykke over 1 mio. kr. på markedet for brugte liebhaverbiler.