Nyhedsguide 12. september 2023

Hvorfor er det interessant: Gennem mere end ti år har skiftende regeringer forsøgt at bekæmpe den organiserede kriminalitet med tre bandepakker og over 80 initiativer. Alligevel er de her stadig, og debatten er for alvor blevet aktualiseret af, at konflikten mellem de to bander Hells Angels og Loyal To Familia er blusset op denne sommer, da en 30-årig mand i august blev dræbt på fristaden Christiania, og senest vågnede flere borgere den københavnske bydel Nordvest lørdag op til et ordentlig brag, da Hells Angels’ klubhus på Svanevej sprang i luften.

Flere tusinde har mistet livet i oversvømmelser Libyen

Det nye: Det står skidt til i Libyen, hvor over 5.200 mennesker har mistet livet i byen Derna under oversvømmelser. Hichem Chkiouat, som er talsmand for nødberedskabsudvalget i den østlige del af landet, siger til Reuters, at der ligger lig overalt i byen, og at det samlede antal døde forventes at være »meget stort«.