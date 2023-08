Dagens nyhedsguide 2508

Andreas Mogensens rumrejse udsættes

Det nye: Andreas Mogensen må vente med at sætte sig i sin raket og flyve mod stjernerne til lørdag.

Hvad får det af betydning: Alt så ellers ud til at være klar til affyring, men med få timers varsel blev Andreas Mogensens raketopsendelse fra Kennedy Space Center i Florida fredag morgen aflyst og udsat. Til DR fortæller Andreas Mogensen selv, at der er nogle tekniske detaljer, man gerne vil gennemgå igen inden afgang – intet alvorligt, tilføjede han. Og det er heller ikke usædvanligt, at en opsendelse bliver aflyst. Nasa overlader intet til tilfældighederne, og mange af kontroltjekkene kan først foretages i sidste øjeblik inden opsendelse. Nu er uret sat til lørdag morgen kl. 9.27 dansk tid fra Kennedy Space Center.

Putins talsmand reagerer på alvorlige anklager

Det nye: Efter Ruslands præsident, Vladimir Putin, torsdag aften kondolerede efter et flystyrt, som angiveligt dræbte Wagner-leder Jevgenij Prigozjin og ni andre, er det nu blevet Putins talsmand, Dmitry Peskovs, tur til at kommentere sagen.

Hvad sker der: I et interview med bl.a. BBC afviste Dmitry Peskov blankt, at det russiske styre spillede en rolle i hændelsen. Peskov erkendte dog, at der er ”masser spekulationer” om flystyrtet, og passagernes ”tragiske død”. Flere eksperter har vurderet, at det er sandsynligt, at det var det russiske styre, der står bag flystyrtet, der angiveligt kostede både Wagner-leder Jevgenij Prigozjin og hærens næstkommanderende livet. Man har desuden stadig ikke kunnet bekræfte, om Jevgenij Prigozjin rent faktisk er død. Ingen har nemlig fundet konkrete beviser endnu, hvilket blot gør sagen mere spektakulær og værd at følge med i.

Værd at læse

Aarhus Festuge er officielt åbnet denne fredag, og hvis du har muligheden, skal du give dig selv den lille gave at besøge byen denne uge, der byder på koncerter, spontane events og festlige telte, hvor øl flyder som var det Oktoberfest. Tag det fra et barn af byen: Aarhus Festuge er noget specielt. Du kan passende læse om dens uofficielle åbning, hvor Medina og Andreas Odbjerg optrådte, lige her.

Det var alt fra mig. Nyd weekenden, og pas på hinanden derude.