Sjip-sjap-sjupfest lige om hjørnet: Typisk festivalvejr i Bøgeskoven

Og røjserne og regnslaget får smuklingene brug for allerede om et par timer, for fra klokken otte lukker himlen ifølge DMI op for sine sluser.

Prognosen for onsdag aften lyder på torden og 1 millimeter regn, næppe noget der stoppes smukfesten. Til gengæld lyder prognosen for torsdag på 14 millimeter og tordenvarsel hele dagen.

Temperaturen vil de kommende dage svinge mellem 15 og 19 grader i dagtimerne, mens det bliver lidt køligere i nattetimerne med temperaturer mellem 9 og 16, grader.

Heller ikke fredag er der store chancer for at se solen før sidste på dagen, mens chancen for sol lørdag er noget større.