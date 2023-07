»Vi er en landsdækkende avis og skal derfor dække hele landet – og skrive til folk, der bor over hele landet. Det er udfordringen. Samtidig er det afgørende for mig, at mine anmeldelser rummer et betydeligt reportageelement – at de er sjove at læse, også for den, der ikke har tænkt sig at gå på restaurant. At gå på restaurant er en totaloplevelse, så er det mindre vigtigt, om ramsløgene var plukket i slutningen af marts eller i april.«

Det er blevet pointeret af anonyme instagramanmeldere, at de anmeldere, der arbejder for dagblade, ikke er lige så troværdige eller ægte, fordi de får særbehandling, når de spiser ude, på grund af det velkendte navn og ansigt. Forstår du denne kritik, og synes du den er berettiget?