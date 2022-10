Kulturredaktørens læsning 28-10-2022

Bob Dylan kan aldrig sættes i bås

Ugens forfatter. For nylig spillede Bob Dylan koncert i Royal Arena i København. Helt som vanligt var der ingen leflen for hverken publikum eller anmeldere og fotografer. Publikum skulle aflevere telefonen ved indgangen og bære den i en aflåst taske under hele koncerten, og dagbladenes fotografer var forment adgang.

Bob Dylan omskriver konsekvent sine mest kendte numre og udødelige klassikere, så ingen kan kende dem eller synge med, fordi han ikke står på scenen for at ville elskes, men for at udfordre.

Man kan blive irriteret over det med telefonerne og numrene, som kan være svære at genkende, når Dylan brummer dem ud over scenekanten. Eller man kan omfavne det som et særkende for den 81-årige musiker og nyde, at der er musikere, der insisterer på at lade deres kærlighed til musikken definere den måde, de optræder på. Som Politikens anmelder skrev efter koncerten:

»Alle mennesker, alle poeter, alle levende væsner plus det løse synger og hvisker i Dylans sange. Og det vil de blive ved med at gøre, hvad enten dette var den sidste koncert eller ej.«

Opinionsredaktøren her på Jyllands-Posten, Palle Weis, har sat sin egen musikalske helt under lup i anledning af en ny bog af Dylan, og han understreger Bob Dylans evige kamp mod at blive placeret i andres snævre kasser.

»Bob Dylan var kunstner, inden han var profet, messias, frelser eller noget fjerde, og hans jævnaldrende fans fik hurtigt en lektion i, at han er en forvandlingskunstner, et fantom, som ikke kan holdes fast, altid er på vej et nyt sted hen, så derfor har fans og følgere i hele hans karriere gjort det til et livsindhold at være skuffede over, at han ikke gør det, de forventede,« fortæller Palle Weis i artiklen.