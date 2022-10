Kulturredaktørens læsning 21-10-2022

Et nyt liv trods indre dæmoner

Ugens bog. Otto og Louise møder hinanden i Salt Lake City i staten Utah i USA, og snart er de gift og på vej ind i en fælles tilværelse. Otto er kort forinden kommet til USA fra Djursland, mens Louise er andengenerationsindvandrer.

De to bosætter sig i San Francisco i den usikre tid omkring Første Verdenskrig, hvor sygdomme hærger, og hvor immigranter bliver set både skævt til og udnyttet. Hanne Richardt Becks bog ”Otto og Louise” skildrer, hvordan de to i de store drømmes land forsøger at skabe sig en tilværelse, mens de kæmper med indre dæmoner.

Dem, der er allertættest på

Lige nu læser jeg en makaber bog. Retsmediciner Asser Hedegård Thomsen og journalist på Politiken Line Vaaben kortlægger i en ny bog med titlen ”En forudsigelig forbrydelse” kvindedrab i Danmark med baggrund i data fra Asser Hedegård Thomsens ph.d.-afhandling om drab i Danmark og interview med alle førende eksperter på området i Danmark og i udlandet.

Fællestrækket for partnerdrab er, at kvinden eller manden bliver slået ihjel af et af de mennesker, de er allertættest på. Hvert fjerde drab i Danmark er et partnerdrab, og i år er der allerede blevet begået ni af dem – otte kvinder og en mand.

Det er en bog, man bliver klogere af at læse – og muligvis kan den også hjælpe til at begrænse antallet af partnerdrab i fremtiden. Jo mere vi ved, jo mere kan vi forebygge.

