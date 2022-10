Kulturredaktørens læsning 14-10-2022

Ullmann og det ungdommelige begær

Ugens forfatter. En af sommerens helt store læseoplevelser for mig var Linn Ullmanns vidunderlige bog ”Pige, 1983”. Hun skriver med udgangspunkt i sine egne erfaringer som ganske ung pige, da hun rejste fra New York til Paris for at arbejde som model.

Linn Ullmann skåner ikke nogen i sine beskrivelser af de mænd, der udnyttede hendes ungdom og tillidsfuldhed. Men hun skåner heller ikke sig selv og beskriver f.eks. sit 16-årige jegs ungdommelige begær mod den meget ældre og kendte fotograf, som hun endte med at have et seksuelt forhold til.

Karoline Kjær Hansen har talt med den norske forfatter, i forbindelse med at hun er nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris for bogen, og i interviewet uddyber hun sit syn på den unge piges rolle:

»Man tror, man ved, hvad man vil, men man er stadig ved at lære sig selv at kende. Det er et tidspunkt af livet, hvor man kan begynde at mærke et meget voldsomt begær, men det kan også forsvinde. Pigen i bogen er jo stadig en pige, men hun er på vej til at blive en kvinde,« fortæller Ullmann.