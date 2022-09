Kulturredaktørens læsning 30-09-2022

Jeg har en svaghed for bøger, der skildrer den tid, hvor alle skulle give et nap med for at få tingene til at hænge sammen, og hvor maden kom fra jord og stald og ikke fra supermarkedet. Hvor der blev syltet og henkogt for at få sommerens overflod til at strække sig ind i efterår og vinter.

I Merete Pryds Helles ”Folkets skønhed” skildres et meget fattigt landbosamfund på Langeland, hvor alle fra mindste barn til voksen hjælper til – og hvor man langtfra altid går mæt i seng.

Bogen er fremragende i sin skildring af, hvordan livet og ikke mindst kvindelivet var for knap 100 år siden, og den vandt da også De Gyldne Laurbær i 2016 og Politikens Litteraturpris samme år.