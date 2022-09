Kulturredaktørens læsning 23-09-2022

I krig med sin krop

Ugens forfatter. »Nothing tastes as good as skinny feels,« lyder et kendt citat fra den britiske supermodel Kate Moss. Hun var en af de kvinder, som vi, der voksede op i 1980’erne og 1990’erne, stræbte efter at ligne.

Der var ingen tvivl om, at det handlede om at være så tynd som mulig for at være attraktiv, og der er nok heller ingen tvivl om, at det ideal fortsat er fremherskende. Utallige er de kure, kvinder i min generation har været igennem. Fastekure, kålkure, LCHF-kure, juice-kure. Alt for at tabe sig og leve op til idealet.

Alberte Clement har tilbragt årevis med at bekrige sin egen krop, men har nu valgt at indstille kampen mod kiloene og sætter i sin nye bog ”Vægtløs – hvordan jeg stoppede krigen mod min krop” fokus på, hvordan man går fra krig til fred.

Alberte Clement var kun 15 år, da hun i 1992 opnåede en femteplads i den internationale modelkonkurrence Supermodel of the World i Los Angeles. Dermed indledte hun et ensomt liv i sult, og hun mener, at den ensomme kamp rammer langt flere unge i dag.

»Jeg tænker, at alle i dag har det, som vi modeller havde det, for alle filmer sig selv og er på. Alle er en slags fotomodeller på de sociale medier. Så i takt med at eksponeringen er blevet større, tror jeg også, at selvutilfredsheden er vokset. Unge tager hele tiden billeder af sig selv. Når man sidder i toget, kan man se, at de poserer.«

Du kan læse hele interviewet her.