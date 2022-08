Kulturredaktørens læsning 19-08-2022

Sommerens anbefalende bogstakke var åh så fulde af fred og fordragelighed

Kære læser, Denne sommer synes jeg, det har været endnu mere dominerende end ellers. Hvis du er noget inden for politik, kultur og journalistik, så skal du helst med stort overskud præsentere en stabel med bøger, der udgør din ferielæsning - og du skal gøre det på sociale medier, hvis det for alvor skal tælle. Statsminister Mette Frederiksen gjorde det, kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen gjorde det, og litteraturanmelder på Berlingske Catherine Diez gjorde det også - bare for at nævne nogle få. Der er andet end bare læselyst bag sådan en stak. For en rigtig bogstak skal naturligvis også vise, hvor man står politisk, og at man er tilpas divers i forhold til køn, seksualitet og hudfarve. Vores kulturministers bogstak, som godt nok udgøres af bøger, som hun har læst på ”det seneste” - og derfor godt kan være fra det seneste års tid, udgøres af hele 15 bøger. Det virker som om der har været lidt at indhente - i hvert fald er der også nogle ældre bøger - blandt andet Knud Romers ”Den som blinker er bange for døden” helt tilbage fra 2006, der indbragte Knud Romer de gyldne laurbær i 2007. Derudover er ministeren tilsyneladende ikke meget for internationale forfattere. Ud af 15 bøger i bunken, der blev præsenteret på ministerens Instagram er kun en enkelt af en ikke-dansk forfatter, nemlig Serotonin af Michel Houellebecq fra 2019. Houellebecq er også i mindretal på en anden måde - nemlig som mand i bunken. Ni ud af de femten bøger er forfattet af kvinder. Der er blandt andet ”Mit arbejde” af Olga Ravn, ”Pigedyr” af Cecilie Lind, ”Mosaik” af Geeti Amiri og ”Sult” af Tine Høeg. Kulturministerens bunke gav mig anledning til at overveje, om det dog ikke kunne være interessant, hvis både politikere, journalister og kulturpersonligheder turde præsentere en bog i stakken, der stak lidt af i forhold til vores opfattelse af vedkommende. En bog der måske endda udfordrer afsenderens egne holdninger og standpunkter i debatten. Tænk nu hvis kulturministeren havde en bog med i stakken af Jordan B. Peterson, ikke fordi hans holdninger er særligt efterstræbelsesværdige, endsige interessante, men blot fordi det kunne være interessant, hvis hun turde have bøger i stakken, som hendes publikum helt sikkert ville støde sig gevaldigt på, men som til gengæld ville signalere en holdningsmæssig nysgerrighed. Eller hvad med lidt J. K. Rowling til at ruske op i de mest woke af hendes følgere og måske endda forårsage lidt debat i tråden under opslaget. Læsning af noget signalerer jo ikke nødvendigvis enighed - blot åbenhed. Det blev faktisk næsten komisk på kulturministerens Instagram, efter hendes deling af bogstakken, hvor forfattere der var så heldige at være blandt ministerens udvalgte under stor jubel delte billedet på deres egen side, hvorefter kulturministeren så igen delte deres jublende deling. Det blev så glat og enigt, at den gabende kedsommelighed lurede lige under Instagrams filtre.