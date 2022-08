Kulturredaktørens læsning 12-08-2022

Litteratursiden.dk lavede for nogle måneder siden en oversigt over de fiktive værker, der har alkohol som omdrejningspunkt, og hvor misbrug af alkohol spiller en afgørende rolle for historiens hovedpersoner. Og der er mange.

Al form for begær er på sin vis et godt udgangspunkt for litteratur; den skønhed og den smerte, som begæret kan rumme – også når det retter sig mod alkohol.

Flere af bøgerne er dog også skrevet med opgør for øje – ligesom Jesper Steins opgør med sig selv og sin egen alkoholisme. For alkoholisme smadrer ikke bare alkoholikeren, men også dem, der er omkring hende eller ham, og som langt hen ad vejen står magtesløse over for alkoholens magt over den, de elsker.