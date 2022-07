Kulturredaktørens læsning 29-07-2022

Det bedste og det værste er at være mor

Ugens forfatter. Som ung troede hun, at det hele ville falde på plads, når hun engang blev voksen. Men Caroline Albertine Minor blev klogere, fortæller hun i vores sommerserie “Det værste og det bedste“ til journalist Marcus Aggersbjerg.

»Det bedste er at være mor. Og det bedste ved at være mor er den fysiske side af det. Jeg elsker mine børns kroppe og de dufte, de udsender. Jeg elsker lyden af deres stemmer og varmen fra deres hud, når jeg krammer dem. Jeg elsker at lave mad til dem, se dem spise, vaske dem og putte dem om aftenen. Vi er tre kroppe, der vil hinanden. Vi har en relation renset for alle de forhandlinger og usikkerheder, der let opstår i et kærlighedsforhold. Her er der også kroppe, som vil hinanden, men det er også kroppe, der vil have noget fra hinanden, og som holder regnskaber. Børn holder ikke regnskaber. De tilbyder bare deres kærlighed,« fortæller den prisvindende forfatter – og tilføjer:

»Det værste ved at være mor er, når man ikke lykkes med at være nærværende. Voksenlivet kan være en udfordrende mundfuld, og når man er sammen med sine børn, er der ikke plads til at dyrke kærestesorger eller frustrationen over ens arbejde. Børn mærker med det samme, hvis man ikke er til stede. Og reagerer. Det er både det bedste og det værste.«

Læs hele Caroline Albertine Minors beretning her.