Kulturredaktørens læsning 22-07-2022

Om få uger er det den tid på året, hvor unge i store flokke flytter hjemmefra for at indlede deres uddannelser i Aarhus, København, Aalborg, Esbjerg eller et helt femte sted. En udmærket lejlighed til som forældre at indlede et opbyggeligt arbejde med at sikre, at de unge får et godt grundlag med sig til en kommende bogreol.

Jeg har gjort mig lidt tanker om hvilke tre bøger, der som udgangspunkt bør gives med i indflyttergave, og så er der et bud på en ekstra nederst i weekendbrevet, som nok kan skabe lidt debat i denne tid, men som ikke desto mindre har gjort en forskel for mange unge de seneste år – og særligt de unge mænd. Du har sikkert selv mange flere bud fra din egen bogreol.